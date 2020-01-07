MAGAZİN
  4. Anadolu medeniyetlerinin eserlerini seramikle geleceğe taşıyorlar

Anadolu medeniyetlerinin eserlerini seramikle geleceğe taşıyorlar

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde oluşturulan seramik atölyesinde, farklı meslek gruplarından çalışanlar ile emeklilerden oluşan kursiyerler Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin eserlerini seramiğe işleyerek geleceğe aktarıyor - Seramik ve Cam Teknolojileri Üretim Atölyesi Bölüm Şefi Zafer Kurt: - "Anadolu topraklarında birçok medeniyet yaşamış. Bu medeniyetlerin eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak için modernize edip günümüzün sanat anlayışı ile seramiğe aktarıyoruz"

İLYAS GÜN - Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki seramik atölyesinde, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin eserleri, seramiğe işlenerek geleceğe taşınıyor.

Enstitüde oluşturulan iki yıllık seramik atölyesinin kursiyerleri arkeolojik kazılardan çıkarılan eserler ile mağara ve kapı sütunlarında bulunan resimleri seramik objelere dönüştürüyor.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki Seramik ve Cam Teknolojileri Üretim Atölyesi Bölüm Şefi Zafer Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramik atölyesi ve cam teknolojisi alanında yetişkinlere eğitim verdiklerini söyledi.

Anadolu topraklarında Hititler, Frigyalılar, İyonyalılar, Urartular, Roma İmparatorluğu gibi İslam öncesinde birçok medeniyet yaşadığına işaret eden Kurt, "Bu medeniyetlerin eserlerine zaman zaman arkeolojik kazılarda, mağara duvarlarında veya kapı sütunlarında rastlamaktayız. Biz bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmak için modernize edip günümüzün sanat anlayışı ile seramiğe aktarıyoruz." dedi.

Tarihi eserlerin seramik dışında cam füzyon, çini ve mozaik atölyelerinde de işlendiğini belirten Kurt, bölümde 16 öğrenci olduğunu, öğrencilerin yaptığı eserleri yaz aylarında halkın beğenisine sunacaklarını aktardı.

- "Bütün dünyamı doldurdu"

Seramik atölyesi öğrencisi Adnan Mısırlıoğlu ise 41 yıllık diş hekimi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Hobi edinmeye çalıştığım bir dönemde seramik ile tanıştığım anda bu benim bütün dünyamı doldurdu. Halen aktif olarak diş hekimliği yapıyorum ancak seramik atölyesinde de öğrenci olarak eğitim alıyorum. Sınıfta, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin eserlerini seramiklere işliyoruz."

Ev hanımı Ayşe Asan da seramik yapımının insan psikolojini rahatlatması nedeniyle bu alanda eğitim almaya başladığını dile getirerek "Seramik yaparak insan psikolojisinin rahatladığını ben yaşayarak öğrendim. Çamura şekil vermek çok anlamlı bir sanat. Bunu yaparken Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin eserlerini yapmak ise bizi ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Emekli Sevinç Saral ise 2 yıldır seramik konusunda kurs aldığına dikkati çekerek

"Bu yıl öğrenci olduk. Seramik yapımı konusunda yaşım ilerlemesine rağmen yaratıcı olduğumu fark ettim. Hayata daha farklı bir gözle bakmaya başladım. Sınıftaki diğer öğrencilerle birlikte bu işi daha ileriye götürmeyi planlıyoruz." dedi.

Anadolu'nun antik çağlardan itibaren dünyadaki birçok tarihi medeniyetin yuvası olduğunu vurgulayan Saral, bu medeniyetlerin eserlerini seramiğe dönüştürerek gelecek kuşaklara da aktarma fırsatı yakaladıklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
’Yeni Başlangıçlar’ projesinin konuğu: Nejat İşler’Yeni Başlangıçlar’ projesinin konuğu: Nejat İşler
Minikler ahşap oyuncakları boyadıMinikler ahşap oyuncakları boyadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu medeniyetleri Hititler Olgunlaşma Enstitüsü öğrenci Samsun Seramik Seramik atölyesi

En Çok Okunan Haberler

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sahneden aşkını ilan etti: O tahta parçasını seninle paylaşırdım

Sahneden aşkını ilan etti: O tahta parçasını seninle paylaşırdım

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
(Özel) ‘MuğlaKent’ ile Muğla, Cep’e taşındı

(Özel) ‘MuğlaKent’ ile Muğla, Cep’e taşındı

Altın Küre ödüllü Succession dizisinin üçüncü sezonunda neler olacak?

Ekin Koç’un rol aldığı yapım 'En İyi Dizi' seçildi

Joaquin Phoenix, Joker’in setinde “tam bir baş belası” olduğunu kabul etti

Şaşırtan itiraf: 'Ben belanın ta kendisiyim!'

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yeni teklisi ‘Kazılı Kuyum’ yolda

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yeni teklisi ‘Kazılı Kuyum’ yolda

Geçmiş Olsun film konusu, Geçmiş Olsun oyuncuları

Geçmiş Olsun film konusu, Geçmiş Olsun oyuncuları

’Yeni Başlangıçlar’ projesinin konuğu: Nejat İşler

’Yeni Başlangıçlar’ projesinin konuğu: Nejat İşler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.