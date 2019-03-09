Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Yerel basının hiçbir zaman önemini kaybetmeyeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. Yerel basın ne kadar güçlü olursa ulusal basın da o kadar güçlü olur." dedi.

Kıran, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği Projesi"nin açılış ve bilgilendirme toplantısı ile "3. Anadolu Medyası Çalıştayı"na katıldı.

Ünye-Ordu İletişim Derneğinin uygulayıcısı olduğu, Canik Ünye Gazeteciler Derneği, Ünye Radyo Yayıncıları ve İletişim Derneği, Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği ve Ünye Gazeteciler Derneğinin ortaklığında yürütülen projeyi önemsediğini dile getiren Kıran, yerel basının sorunlarına bu çalıştaydan çıkacak raporla çözüm yollarının bulunabileceğini aktardı.

Değişen dünya düzeninin yerel basının sorunlarını da ortaya çıkardığını belirten Kıran, "Yerel basının önemini kaybettiğine dair birtakım analizlere kesinlikle katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Elbette sorunlar var. Bu sorunlar sadece yerel basına da ait değil. Dünya değişiyor, dünyanın sorunları da değişiyor. Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü tartışmalarının yapıldığı bir dönemde elbette yerel basının da meseleleri olacak ama burada önemli olan bu meseleleri doğru tespit edip çözüm yollarını bu tespitler üzerine inşa etmektir." ifadelerini kullandı.