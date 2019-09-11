Anadolu Mektebi öğrencilerinin Cengiz Aytmatov sunumları yaptığı panele, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, müşavirler, sivil toplum örgütlerinin liderleri, yazarlar, merhum Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova ve Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov'un yanı sıra akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova, panelde merhum Aytmatov'un eserlerin içeriğini anlatan Anadolu Mektebi öğrencilerinin kendisine hüznü ve mutluluğu bir arada yaşattıklarını söyledi.

"Günümüz gençliği çok şanslı" diyen Aytmatova, şöyle konuştu:

"Siz gençler, böyle bir zaman diliminde yaşadığınız için çok bahtlısınız. Aytmatov savaş döneminde yaşadı. Bir tarafta babamızın trajedisini yaşadık, bir tarafta savaşın zorluklarını atlatmaya gayret gösterdik. O dönem herkes için çok zor bir dönemdi. Okulunu bin bir zorlukla başarıyla bitirdi ancak zorlukları doğru değerlendirerek doğru yolda yürümeye kararlığını gösterdi. Okulunu başarıyla tamamladıktan sonra yazarlık işine başladı. Şimdi de zorluklar olabilir. Ben sizden ağabeyim Aytmatov'a benzeyerek zorlukların üstesinden gelmenizi ve hayatta kararlı bir şekilde yürümenizi istiyordum."

-Anadolu Mektebi öğrencileri Aytmatov'u tanımaktan mutlu

Öğrencilerden Şeyma Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytmatov'un kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, "Bişkek'te Aytmatov'un mezarını ziyaret ettik. Mezarında yakınımızı kaybetmiş gibi bir duygu yaşadık. Çok duygusal bir anı oldu." diye konuştu.