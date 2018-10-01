Listenin ilk sırasına giren şirketin cirosu 5 milyar lirayı aştı.
Anadolu'nun en büyük şirketleri açıklandı
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Bu yılki çalışmaya göre ilk üç şirketin bulunduğu iller, sırası ile Hatay, Karabük ve Kocaeli...
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2017'de ciroları yüzde 31,9 arttı
2017'de Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu 2016 yılına göre yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yüksek ciro artışı Anadolu 500'ün 2011 yılından sonraki en iyi büyümeyi yakaladığını gösteriyor. İşte, Anadolu 500 listesine giren ilk 100 şirket:
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Firma Adı: Tosçelik Profil Şehir: Hatay Sıra: 1 Ciro (Net Satışlar TL): 5.089.761.269 Firma Adı: Kardemir Sıra: 2 Şehir: Karabük Ciro (Net Satışlar TL): 3.972.625.977 Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Sıra: 3 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 3.872.339.243
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Firma Adı: Erbakır Sıra: 4Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 3.408.608.000 Firma Adı: Kroman Çelik Sanayi Sıra: 5 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 3.354.427.986 Firma Adı: Tiryaki Agro Gıda Sanayi Sıra: 6 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 3.264.181.883
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Firma Adı: Baştuğ Metalurji Sıra: 7 Şehir: Osmaniye Ciro (Net Satışlar TL): 3.178.451.902 Firma Adı: Eti Gıda A.Ş. Sıra: 8 Şehir: Eskişehir Ciro (Net Satışlar TL): 3.169.705.374 Firma Adı: Konya Şeker Sanayi Sıra: 9 Şehir: Konya Ciro (Net Satışlar TL): 2.774.285.497
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Firma Adı: Sütaş Süt Ürünleri Sıra: 10 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 2.658.058.251 Firma Adı: Aydem Elektrik Perakende Satış Sıra: 11 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 2.591.153.695 Firma Adı: Abalıoğlu Yem Soya Sıra: 12 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 2.369.811.821
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Firma Adı: Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Sıra: 13 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 2.362.067.316 Firma Adı: Banvit Sıra: 14 Şehir: Balıkesir Ciro (Net Satışlar TL): 2.347.441.099 Firma Adı: Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları Sıra: 15 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 2.044.283.032
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Firma Adı: Ağaçlı Otomotiv Gıda Sıra: 16 Şehir: Aksaray Ciro (Net Satışlar TL): 1.986.024.813 Firma Adı: Ulusoy Un Sanayi Sıra: 17 Şehir: Samsun Ciro (Net Satışlar TL): 1.920.619.134 Firma Adı: Şenpiliç Gıda Sanayi Sıra: 18 Şehir: Sakarya Ciro (Net Satışlar TL): 1.809.162.503
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Firma Adı: Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi Sıra: 19 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 1.794.407.910 Firma Adı: Yeşilyurt Demir Çelik End. Sıra: 20 Şehir: Samsun Ciro (Net Satışlar TL): 1.728.866.484 Firma Adı: Köksan Pet ve Plastik Ambalaj Sıra: 21 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 1.726.885.269
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Firma Adı: Sasa Polyester Sıra: 22 Şehir: Adana Ciro (Net Satışlar TL):1.691.800.344 Firma Adı: Namet Gıda Sanayi Sıra: 23 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 1.680.993.777 Firma Adı: Hes Kablo Sıra: 24 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 1.579.363.427
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Firma Adı: Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi Sıra: 25 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 1.546.859.226 Firma Adı: Erpiliç Entegre Tavukçuluk Sıra: 26 Şehir: Bolu Ciro (Net Satışlar TL): 1.519.828.519 Firma Adı: Özdilek Alışveriş Merkezleri Sıra: 27 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 1.519.612.266
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Firma Adı: Balpet Petrol Ürünleri Sıra: 28 Şehir: Mersin Ciro (Net Satışlar TL): 1.471.377.041 Firma Adı: Petlas Lastik Sanayi Sıra: 29 Şehir: Kırşehir Ciro (Net Satışlar TL): 1.411.896.519 Firma Adı: Kayseri Şeker Fabrikası Sıra: 30 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 1.354.161.228
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Firma Adı: Boytaş Mobilya Sanayi Sıra: 31 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 1.345.546.916 Firma Adı: Arbel Bakliyat Hububat Sıra: 32 Şehir: Mersin Ciro (Net Satışlar TL): 1.341.723.101 Firma Adı: Siyam Petrolcülük Sıra: 33 Şehir: Mersin Ciro (Net Satışlar TL): 1.289.776.406
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Firma Adı: Boytaş Mobilya Sanayi Sıra: 31 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 1.345.546.916 Firma Adı: Arbel Bakliyat Hububat Sıra: 32 Şehir: Mersin Ciro (Net Satışlar TL): 1.341.723.101 Firma Adı: Siyam Petrolcülük Sıra: 33 Şehir: Mersin Ciro (Net Satışlar TL): 1.289.776.406
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Firma Adı: Pro Yem Sanayi Sıra: 34 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 1.285.083.528 Firma Adı: Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi Sıra: 35 Şehir: Hatay Ciro (Net Satışlar TL): 1.267.279.228 Firma Adı: Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Sıra: 36 Şehir: KahramanMaraş Ciro (Net Satışlar TL): 1.258.688.951
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Firma Adı: Kipaş Mensucat İşletmeleri Sıra: 37 Şehir: Kahramanmaraş Ciro (Net Satışlar TL): 1.224.047.978 Firma Adı: Erser Grup Tarım Ürünleri Sıra: 38 Şehir: Konya Ciro (Net Satışlar TL): 1.198.482.433 Firma Adı: Başak Metal Ticaret ve Sanayi Sıra: 39 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 1.188.003.608 Firma Adı: Beyçelik Gestamp Kalıp Sıra: 40 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 1.182.866.530
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Firma Adı: Sadık Group Sıra: 41 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 1.161.991.017 Firma Adı: Altunkaya İnşaat Nakliyat Sıra: 42 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 1.148.767.142 Firma Adı: Merinos Halı Sıra: 43 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 1.130.267.556
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Firma Adı: Asil Çelik Sıra: 44 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 1.125.973.516 Firma Adı: Merkez Çelik Sanayi Sıra: 45 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 1.092.656.740 Firma Adı: Sanko Dış Ticaret Sıra: 46 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL):1.055.322.359
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Firma Adı:Aves Enerji Yağ ve Gıda Sıra: 47 Şehir: Mersin Ciro (Net Satışlar TL): 1.051.484.017 Firma Adı: Oba Makarnacılık Sanayi Sıra: 48 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 1.048.933.916 Firma Adı: Keskinoğlu Tavukçuluk Sıra: 49 Şehir: Manisa Ciro (Net Satışlar TL): 1.041.266.860
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Firma Adı: Has Otomotiv Yatırım Sıra: 50 Şehir: Hatay Ciro (Net Satışlar TL): 1.023.879.929 Firma Adı: Kocaer Haddecilik Sıra: 51 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 1.008.121.486 Firma Adı: Atakaş Çelik Sanayi Sıra: 52 Şehir: Hatay Ciro (Net Satışlar TL): 1.000.292.231
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Firma Adı: İmbat Madencilik Sıra: 53 Şehir: Manisa Ciro (Net Satışlar TL): 988.120.071 Firma Adı: Doğuş Çay ve Gıda Mad. Üretim Sıra: 54 Şehir: Ordu Ciro (Net Satışlar TL): 955.322.360 Firma Adı: Tosyalı Demir Çelik Sıra: 55 Şehir: Hatay Ciro (Net Satışlar TL): 954.687.378
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Firma Adı: Karsan Otomotiv Sıra: 56 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 953.186.497 Firma Adı: Şirikçioğlu Mensucat Sanayi Sıra: 57 Şehir: K. Maraş Ciro (Net Satışlar TL): 939.384.848 Firma Adı: Kılıç Deniz Ürünleri Sıra: 58 Şehir: Muğla Ciro (Net Satışlar TL): 930.653.558
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Firma Adı:Bursa Çimento Sıra: 59 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 922.013.254 Firma Adı: Tırsan Treyler Sanayi Sıra: 60 Şehir: Sakarya Ciro (Net Satışlar TL): 921.811.910 Firma Adı: Beşler Makarna Sıra: 61 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 912.452.376
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Firma Adı: Hasçelik Kablo Sanayi Sıra: 62 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 908.381.412 Firma Adı: Şölen Çikolata Gıda Sıra: 63 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 902.361.400 Firma Adı: AGT Ağaç Sanayi Sıra: 64 Şehir: Antalya Ciro (Net Satışlar TL): 895.048.417
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Firma Adı: Farba Otomotiv Sıra: 65 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 892.459.627 Firma Adı:Galeri Kristal Turizm İnşaat Sıra: 66 Şehir: Antalya Ciro (Net Satışlar TL): 891.672.521 Firma Adı:Mescier Demir Çelik Sıra: 67 Şehir: Karabük Ciro (Net Satışlar TL):888.100.309
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Firma Adı: ADM Elektril Dağıtım A.Ş Sıra: 68 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 887.604.191 Firma Adı: Yeşim Satış Mağazaları Sıra: 69 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 869.175.476 Firma Adı: Seval Kablo Sıra: 70 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 851.244.092
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Firma Adı: Melike Tekstil Sanayi Sıra: 71 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 850.060.178 Firma Adı: Durmazlar Makine Sanayi Sıra: 72 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL):846.030.918 Firma Adı: Hasçelik Sanayi Sıra: 73 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 845.123.111
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Firma Adı: Bifa Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. Sıra: 74 Şehir: Karaman Ciro (Net Satışlar TL): 844.948.775 Firma Adı: İlhan Demir Çelik Sıra: 75 Şehir: Hatay Ciro (Net Satışlar TL): 826.342.359 Firma Adı: Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri Sıra: 76 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 816.769.366
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Firma Adı: Sanko Pazarlama Sıra: 77 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 807.287.045 Firma Adı: Erdemoğlu Dış ticaret Sıra: 78 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 805.757.860 Firma Adı: Kipaş Kağıt Sanayi Sıra: 79 Şehir: K. Maraş Ciro (Net Satışlar TL): 801.417.266
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Firma Adı: Aşkale Çimento Sanayi Sıra: 80 Şehir: Erzurum Ciro (Net Satışlar TL): 796.689.647 Firma Adı: Başhan Tarımsal Ürünleri Sıra: 81 Şehir: Mersin Ciro (Net Satışlar TL): 796.083.357 Firma Adı: Yataş Sıra: 82 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 795.700.000
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Firma Adı: Net Haddecilik Sıra: 83 Şehir: Hatay Ciro (Net Satışlar TL): 787.961.812 Firma Adı: Boyteks A.Ş Sıra: 84 Şehir: Kayseri Ciro (Net Satışlar TL): 782.422.269 Firma Adı: Çelikler Seyitömer Elektrik Üretimi Sıra: 85 Şehir: Kütahya Ciro (Net Satışlar TL): 774.530.360
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Firma Adı: Aynes Gıda Sıra: 86 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 773.664.668 Firma Adı: Teklas Kauçuk Sanayi Sıra: 87 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 773.555.232 Firma Adı: Aunde Teknik Tekstil Sanayi Sıra: 88 Şehir: Bursa Ciro (Net Satışlar TL): 770.531.037
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Firma Adı: Menderes Tekstil Sıra: 89 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 767.862.640 Firma Adı: Adopen Plastik Sıra: 90 Şehir: Antalya Ciro (Net Satışlar TL): 764.391.449 Firma Adı: Gedik Tavukçuluk ve Tarım Sıra: 91 Şehir: Uşak Ciro (Net Satışlar TL): 760.312.663
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Firma Adı: Koruma Kloar Alkali Sanayi Sıra: 92 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 755.525.690 Firma Adı: Kardemir Haddecilik Sıra: 93 Şehir: Denizli Ciro (Net Satışlar TL): 747.363.502 Firma Adı: Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Sıra: 94 Şehir: Kocaeli Ciro (Net Satışlar TL): 745.713.904
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Firma Adı: Çimko Çimento Sıra: 95 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 741.317.070 Firma Adı: Şireci Tekstil Sıra: 96 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 739.974.303 Firma Adı: Tersan Tersanecilik Sanayi Sıra: 97 Şehir: Yalova Ciro (Net Satışlar TL): 725.833.198
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Firma Adı: Altın Ateş Kimya Sıra: 98 Şehir: Hatay Ciro (Net Satışlar TL): 719.818.524 Firma Adı: Mutlu Makarnacılık Sanayi Sıra: 99 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 709.734.378 Firma Adı: Naksan Plastik Sanayi Sıra: 100 Şehir: Gaziantep Ciro (Net Satışlar TL): 708.770.003
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