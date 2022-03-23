HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Anadolu'nun ilk derbisi! Tam 609 yıllık

Anadolu'nun ilk derbisi! Tam 609 yıllık

23.03.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu tarihinin ilk derbisinin 609 yıl önce oynandığı Amasya’da bu rekabet kıyasıya devam ediyor. Tarihi Osmanlı'nın 5. padişahı Çelebi Mehmet dönemi kadar dayanan derbi, ilk yıllarında cirit müsabakası olarak düzenleniyordu. İşte haberin detayları...

Anadolu'nun ilk derbisi! Tam 609 yıllık

Amasyalı Bamyacılar ile Merzifonlu Lahanacılar arasında 609 yıl önce cirit meydanında başlayan rekabet yeşil sahada sürüyor. Amasyaspor ile Merzifonspor futbol takımları BAL maçında kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen maç 3-3 sona erdi.

OSMANLI DÖNEMİ DAYANIYOR

Osmanlı’nın 5. padişahı Çelebi Mehmet’in Amasya’da şehzade olarak bulunduğu 1413-1421 yılları arasında Suluova’da biniciler arasında cirit müsabakası düzenlenmekteydi. Şehzade, müsabakaların daha çekişmeli olması için 400 atlıyı bamyasıyla ünlü Amasya’dan ve lahanasıyla ünlü Merzifon’dan seçtiriyordu. Şehzadeler Şehri Amasya’da başlayan bu rekabet fetih sonrası İstanbul’a da taşındı. Cirit meydanlarındaki bu kapışmaya 19. yüzyıla kadar padişahlar da dahil olmak üzere fanatik taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu’nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı ’Bamyacılar’ ve Merzifonlu ’Lahanacılar’

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Bölge 1. Grup 19. hafta mücadelesinde Bamyacılar (Amasyaspor) ile Lahanacılar (Merzifonspor) 12 Haziran Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ligin bitimine 3 hafta kala oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi. Takımlar sahadan birer puanla ayrıldığı maç yoğun ilgi gördü. Merzifonspor 42 puanla liderliğini korurken, Amasyaspor ise 41 puanla ikinci sırada takibi sürdürüyor.

Anadolu’nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı ’Bamyacılar’ ve Merzifonlu ’Lahanacılar’

600 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Bu çekişmeli rekabetin 600 yılı aşkın süre önce Amasya topraklarında başladığını belirten sporsever Ali Özkan, "İstanbul takımlarından önce olan, Osmanlı döneminden kalan bir derbi maç bu. Bamyacılar ve Lahanacıların rekabetinin daha çok uzun yıllar sürmesini diliyorum" dedi. (İHA)

Anadolu’nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı ’Bamyacılar’ ve Merzifonlu ’Lahanacılar’

Anadolu’nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı ’Bamyacılar’ ve Merzifonlu ’Lahanacılar’

Anadolu’nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı ’Bamyacılar’ ve Merzifonlu ’Lahanacılar’

Anadolu’nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı ’Bamyacılar’ ve Merzifonlu ’Lahanacılar’

Anadolu’nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı ’Bamyacılar’ ve Merzifonlu ’Lahanacılar’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih belli oldu: O köy referanduma gidecekTarih belli oldu: O köy referanduma gidecek
Özel harekat polisi eğitiminde patlama! 2 polis şehit olduÖzel harekat polisi eğitiminde patlama! 2 polis şehit oldu
DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'
Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!

Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

Zelenskiy "Vazgeçmeye hazırız" dedi, şartını açıkladı

Zelenskiy "Vazgeçmeye hazırız" dedi, şartını açıkladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.