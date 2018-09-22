Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Bozdağ Milli Parkı'nda nesli tükenmekte olan yaban koyunları koruma altında tutuluyor. Yaban koyunlarının yaşam alanı da olan bölgede Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü 8 kişilik ekiple, 2 yıldır yüzey araştırma çalışma yapıyor. Ekip yaptığı ilk çalışmalarda Roma İmparatorluğu döneminde askeri güvenlik için kullanılan gözetleme kulelerini rastladı. Şimdi ise Antik Çağ'da yapılan çift şeritli taşlı yol ile antik tiyatroyu gün yüzüne çıkarılıyor.

"ASKERİ TATBİKAT SAHASI"

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Dr. İlker Işık, yaptıkları ilk çalışmalarda askeri garnizon bölgesi tespit ettiklerini ve bölgenin güvenliğini sağlamak içinde gözetleme kulelerine rastladıklarını belirtti. 60 bin hektarlık alanda yüzey araştırması yaptıklarını ifade eden Işık, şöyle dedi:

''2 yıldır süren yüzey araştırmaları neticesinde buranın askeri tatbik sahası olduğunu ve doğudan gelen saldırılara karşı bir savunma mekanizması olarak yapılandırıldığını görmekteyiz. 3 bin 500 hektarlık alan içerisinde tarama çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımızı daha da genişleterek Bozdağ'ın tüm alanını kapsayan 60 bin hektarlık alan içerisinde çalışma yürüttük. İki ya da tek nöbetçi kuleli olan gözetleme kuleleri tespit ettik."