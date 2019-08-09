Anadolu'nun ilk hadis okulu eğitime hizmet verecek

Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı 1. Alaeddin Keykubat döneminde Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılan ve Taş Mescit olarak bilinen yapı ilk olarak şifahane olarak hizmet verdi. Cemalettin Ferruh tarafından 1242 yılında büyütülen Taş Mescit'e darülhadis ve semahane de eklendi.

Anadolu'nun ilk hadis okulu olan ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescit, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonun ardından Çankırı Karatekin Üniversitesine devredildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, AA muhabirine, yaklaşık 800 yıllık bir kültürü yeniden yaşatacaklarını söyledi.

Taş Mescit kompleksinin içerisinde şifahane, darülhadis ve semahane bulunduğunu anlatan Ayrancı, "Anadolu Selçuklu zamanında Suriye'den sonra yapılan ilk hadis okulu burada inşa edilmiş. O nedenle burası çok önemli. Dar-ül Şifa da aynı şekilde çok önemli. Tarihi değeri yüksek olan ve bu kadar önemli bir yapının üniversitemize tahsis edilmesinde emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.