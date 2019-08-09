HABER

Anadolu'nun ilk hadis okulu eğitime hizmet verecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Anadolu'nun ilk darülhadislerinden ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescit, üç fakülteye hizmet verecek bilim yuvasına dönüşüyor.

Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı 1. Alaeddin Keykubat döneminde Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılan ve Taş Mescit olarak bilinen yapı ilk olarak şifahane olarak hizmet verdi. Cemalettin Ferruh tarafından 1242 yılında büyütülen Taş Mescit'e darülhadis ve semahane de eklendi.

Anadolu'nun ilk hadis okulu olan ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescit, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonun ardından Çankırı Karatekin Üniversitesine devredildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, AA muhabirine, yaklaşık 800 yıllık bir kültürü yeniden yaşatacaklarını söyledi.

Taş Mescit kompleksinin içerisinde şifahane, darülhadis ve semahane bulunduğunu anlatan Ayrancı, "Anadolu Selçuklu zamanında Suriye'den sonra yapılan ilk hadis okulu burada inşa edilmiş. O nedenle burası çok önemli. Dar-ül Şifa da aynı şekilde çok önemli. Tarihi değeri yüksek olan ve bu kadar önemli bir yapının üniversitemize tahsis edilmesinde emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Taş Mescit'in aslına uygun olarak hizmet vereceğini vurgulayan Ayrancı, şöyle devam etti:

"Buranın hem şifahane, hem darülhadis hem de semahane fonksiyonları bizim üniversitemiz bünyesinde varlığını devam ettirecek. İslami İlimler Fakültesine bağlı olarak ağırlıklı olarak hadis okulu olarak hizmet verecek. Bunun dışında şifahane olma özelliğini sürdürmek maksadıyla Sağlık Bilimleri Fakültemiz de bir hizmetini burada sürdürecek. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde İslami müzik yapan korolarımız için de bir bölümünü ayıracağız. Taş Mescit'te 3 fakülte aslına uygun olarak hizmet verecek. Bu hizmetlerden dolayı burası halka kapatmayacağız. Çankırı'dan, hem ülke genelinden hem de yurt dışından gelen misafirlerimize buranın kapısı hep açık olacak. Ziyaretçilerimize kültürümüzü tanıtmaya da devam edeceğiz. "

Taş Mescit gibi tarihi derinlikleri olan bir yapıda hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Ayrancı, "Bu yapıyı vakıflardan teslim aldık. Taş Mescit medeniyet ve kültürümüzün kalbi olarak varlığını sürdürecek. Buranın tarihi kimliğine uygun olarak hizmete açılacağından ve eski parlak medeniyet günlerimizi yansıtacağından kimse şüphe duymasın." diye konuştu.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır İşleri Müdürü Ziya Bal ise Taş Mescit'in onarımının tamamlanmasının ardından amacına uygun olarak hizmet vermesi için üniversiteye verildiğini söyledi.

Yapının çok köklü bir tarihi bulunduğunu kaydeden Bal, "Anadolu'nun en eski hadis okulu ve şifahanelerinden biri olan Taş Mescit'in aslına uygun olarak kullanılacak olmasından çok mutluyuz. Burada öğrenciler yetiştirilecek olması beni şimdiden heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı. (AA)


PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taş Mescit şifahane darülhadis

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti

DPÜ’de doluluk oranı yüzde 90

DPÜ’de doluluk oranı yüzde 90

Dünyanın en büyük deniz kuruluşu ile BAU Global arasında iş birliği

Dünyanın en büyük deniz kuruluşu ile BAU Global arasında iş birliği

YKS'de elektronik kayıt süresi 6 güne çıktı

YKS'de elektronik kayıt süresi 6 güne çıktı

Yerli İngilizce öğrenme platformu, 2019 finalistleri arasında

Yerli İngilizce öğrenme platformu, 2019 finalistleri arasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.