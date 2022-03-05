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  4. Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile kamyon çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile kamyon çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

05.03.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile kamyon çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Metin Alıcı idaresindeki 06 BIR 610 plakalı kamyon Anadolu Otoyolu, İstanbul istikameti, Gümüşova Rampaları mevkisinde Serkan Göçer idaresindeki 44 DS 595 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin şoförü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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