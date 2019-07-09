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Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 20:56 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Gölyaka gişeleri ile D-100 kara yolu arasındaki bağlantı yolunda bir yıldan uzun süredir devam eden yenileme çalışmaları tamamlandı. Gişelerdeki teknik çalışmaları da bitiren ekipler, yolu ulaşıma açtı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir süredir çok yönlü çalışma yürütülen Gölyaka kavşağı ve gişelerinin çalışmaları tamamlanmış olup, bugün itibariyle hizmete açılmıştır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce gişeler

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