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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 2'si çocuk 10 kişi yaralandı! Tır, tanker, cip, minibüs, iki otomobil...

30.06.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde feci bir kaza meydana geldi. TIR, tanker, cip, minibüs ve iki otomobil olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 2'si çocuk 10 kişi yaralandı! Tır, tanker, cip, minibüs, iki otomobil...

İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Tır, Yeniçağa gişesi yakınlarında bariyere çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI

Bu sırada arkadan gelen tanker, cip, minibüs ve iki otomobil de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu anadolu otoyolu
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