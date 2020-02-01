Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Bayram Temel yönetimindeki tanker, Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden Mustafa Yücel'in kullandığı bobin kağıt yüklü TIR'la çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Temel, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum