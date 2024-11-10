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  4. Anadolu Otoyolu'nda iki ayrı zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda iki ayrı zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi: 8 yaralı

10.11.2024 23:21
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu kazaları beraberinde getirdi. Otoyolda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda iki ayrı zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Kazalar, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında iki farklı noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluk zincirleme kazaları beraberinde getirdi. 5 aracın karıştığı ilk kazada 5 kişi yaralandı.

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İKİNCİ KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte araçlar duramayınca ikinci bir kaza meydana geldi. Yine 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine kaza yerlerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
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Meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin uzun çalışması sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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