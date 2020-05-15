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  4. Anadolu Otoyolu'nda peş peşe trafik kazası! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nda peş peşe trafik kazası! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 07:41 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Hasan Uzuner idaresindeki TIR, Bolu Doğu gişelerine yaklaşık 5 kilometre kala devrildi.

Aynı yöne giden Emrullah Çakmak yönetimindeki cip, devrilen TIR'a çarparak refüje savruldu.

Kazada TIR şoförü ile cipte bulunan Safiye ve Yusuf Yılmaz yaralandı, sürücü Çakmak kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OTOYOLDA İKİNCİ KAZA

Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyoldaki yoğunluk sırasında Mustafa Öztürk idaresindeki otomobil, önünde bekleyen Osman İnönü'nün kullandığı cipe, cipin de Osman Danacı kontrolündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan cip sürücüsü İnönü, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Ankara istikametinde yaklaşık 4 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, devrilen tırın yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.

(AA)

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