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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde feci zincirleme trafik kazaları: 10 yaralı

18.01.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 16 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde feci zincirleme trafik kazaları: 10 yaralı

Otoyolun Ankara yönünde Yeniçağa ile Dörtdivan mevkilerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toplam 16 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazalarda yaralanan 10 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yoldaki trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Ulaşım Ankara ve İstanbul yönünde normal olarak sağlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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