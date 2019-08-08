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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda bayram tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, Bolu Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri tarafından Kurban Bayramı kapsamında çeşitli tedbirler alındı - Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 90 kamerayla yol kontrolü gerçekleştirilecek, tatil boyunca aşırı hızdan kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık verilecek

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Kurban Bayramı kapsamında tedbirler arttırıldı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, bayram tatili süresince tatilcilerin, gidecekleri yerlere daha rahat bir şekilde ulaşması için tedbirler aldı.

Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 90 kamera ile yol kontrolü gerçekleştirecek. Ekip sayısının iki katına çıkarıldığı bölgede, 7 araç ile toplam 50 kişiden oluşan 6 ekip 24 saat esasına göre çalışacak.

Anadolu Otoyolu'nun trafiğe kapanması durumunda ulaşımın Kaynaşlı Gişeleri ve Abant Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmesine yönelik hazırlıklar da tamamlandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de tatil boyunca aşırı hızdan kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık verecek.

Anadolu Otoyolu'nun Paşaköy çıkışında uygulama yapan ekipler, sürücüleri trafik işaret ve kuralları konusunda uyararak sürücülerden; seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, yorgun şekilde araç kullanmamalarını istiyor.

Yolcu otobüslerini de denetleyen ekipler, yolculara seyahatleri boyunca emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yapıyor.

- Sürücüler bilgilendirilecek

Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, bayram tedbirlerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazaları sonucunda insanların yaralandığını, hayatını kaybettiğini ve çok sayıda vatandaşın ise hayatına engelli olarak devam ettiğini belirtti.

Aksoy, kazaların önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının koordinesinde ve Bolu Valiliğinin destekleriyle hayata geçirilen "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" ve "Kemerin ses getirsin" projelerinin de bayramda uygulanacağını vurguladı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı tatili öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirlerin planlandığını aktaran Aksoy, "Büro hizmetlerinde görevli tüm personel denetim ekiplerine takviye edilerek, denetim hizmeti ifa edecektir. Bunun yanı sıra kadrolu personelimiz de denetim ekiplerine takviye edilmiştir." şeklinde konuştu.

Trafik ekiplerinin, kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacağını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Algılanan yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar. Denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralı çerçevesinde bilgilendirmeler yapılacak, işlemler en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Sadece ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araç sürücüleri de durdurularak, yüz yüze iletişim kurulmak suretiyle durdurulma nedeni, hız yapmamaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları, yakın takip kuralına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaş girmeleri, okul ve yaya geçitleri ile kavşaklarında geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeleri, iki ya da üç saatlik sürüşte 15 dakika mola vermek suretiyle dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmamaları konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır."

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Anadolu Otoyolu Aydın Aksoy Bolu Bolu İl Emniyet Müdürlüğü D-100 kara yolu karayolları kurban bayramı trafik

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