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Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, otoyolun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde 30 kilometre kuyruk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin, Anadolu Otoyolu'nun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde oluşturduğu araç kuyruğu 30 kilometreyi buldu.

Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler sebebiyle otoyolun Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminde, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi nedeniyle otoyolun bu kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle otoyolun Yeniçağa ile Gerede gişeleri arasındaki 20 kilometrelik alan ile Gerede gişelerinden sonra Karabük istikametine yaklaşık 10 kilometrelik alanda araç kuyruğu oluştu.

Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 Karayolu'na çıkış yapmayı tercih ediyor.

D-100 Karayolu'nun Çaydurt, Yeniçağa kesimlerinde trafik yavaş ilerlerken, Gerede mevkisi ve şehir merkezinde de zaman zaman durma noktasına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu bayram trafiği Bolu

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