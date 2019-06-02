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Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 02:09 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu

KOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Ankara istikametinde Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyolun değişik noktalarında denetimler yaparak sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

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Anadolu Otoyolu araç yoğunluğu Otoyol

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