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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:56 | Son Güncelleme

Otoyolun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlı, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisinde yoğunluk oluştururken, Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Yoğunluğun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı trafik yoğunluk

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