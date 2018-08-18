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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler nedeniyle otoyolun Bolu kesiminde trafik akışı, Ankara istikametinde zaman zaman durma noktasına geliyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçidinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle otoyolun Bolu Dağı-Düzce kesiminde, İstanbul-Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyolun özellikle Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2. ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip yapmamaları ve emniyet şeridini kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede küçük çaplı kazaların ve arızalanan araçların olduğu bölgelerde olası kazaları önlemek için işaretleme çalışması yürütüyor.

Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Anadolu Otoyolu bayram yoğunluğu

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