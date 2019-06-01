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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

Otoyolun Bolu Dağı geçidinde trafik yoğunluğu artarak sürüyor - Bölgedeki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi

Bayram tatilinin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçidinde yoğunluk artarak devam ediyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminde, özellikle Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.

Trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolda yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Araç arızaları ve küçük çaplı kazalar nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Ring halinde bulunan ekipler de bu bölgelere çekiciler yönlendirerek yolu kapatan araçları hızla kaldırmaya çalışıyor.

Polis ekipleri de araçları arızalanarak yolda kalan sürücülerin bulundukları bölgelerde, kazalara sebebiyet vermemek için işaretleme çalışması yürütüyor.

Yolda özellikle emniyet şeridinde duran veya buradan ilerlemeye çalışan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Yoğunluk yaşanacağı düşünülen bayram sabahına kadar emniyet şeridi konusunda uygulamalar devam edecek.

Araç yoğunluğunun günün ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.

Bu arada, bölgedeki trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Ramazan Bayramı trafik

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