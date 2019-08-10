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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

Otoyolun Bolu kesimi Ankara yönü Köroğlu Park mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara yönünde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluğa neden oluyor.

Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Köroğlu Park alanında ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normal sağlanıyor. D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Araçların yakın takip etmesi sonucu meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle güzergahlarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sürücüleri yakın takip, aşırı hız, hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını, emniyet şeridini kullanmamalarını istedi.

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Anadolu Otoyolu Bolu D-100 kara yolu kurban bayramı trafik

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