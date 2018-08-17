Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatilin başlaması ile yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminde, özellikle İstanbul-Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.
Trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Karayolları ekipleri ise araçları arızalanarak yolda kalan sürücülerin bulundukları bölgelerde, yeni kazalara sebebiyet vermemek için işaretleme çalışması yürütüyor.
Araç yoğunluğunun gece ve yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.
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