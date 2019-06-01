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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 02:17 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğunluk artıyor.

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
bayram yoğunluğu Bolu Dağı Düzce

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