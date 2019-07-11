Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed Alzahvarı (45) idaresindeki 81 AAF 845 plakalı otomobil ile Murat Ağar idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Gümüşova rampalarında çarpıştı.

Kazada, Suriye uyruklu Alzahvarı ile diğer otomobildeki Süreyle (42) ve Göksu Ağar (5) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Alzahvarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şiddetli sağanağın da etkili olduğu bölgede, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

