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Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin refüje çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Ö. idaresindeki 34 TG 7544 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Büyük Melen mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ayhan Ö. ile Esengül ve 3 yaşındaki Erva Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde kısa süre trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik akışı, otomobilin olay yerinden kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce trafik kazası

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