Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda bir kamyonun minibüsün üzerine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda İstanbul yönüne giden Kenan Kara idaresindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyreden Mehmet Servet Avcıoğlu'nun kullandığı 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü minibüsün üzerine devrildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kamyonda mahsur kalan sürücü Kara, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Minibüste sıkışan Mehmet Servet Avcıoğlu ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Avcıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
- Yol ulaşıma kapandı
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü tamamen trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyondan dağılan lahanalar nedeniyle Ankara istikametinde de sol şeritte bir süre ulaşım sağlanamadı.
Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönündeki trafik akışı, Körfez gişelerden D-100 karayoluna verildi.
Yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmalarının ardından bölgede trafik normale döndü.
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