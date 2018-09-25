HABER

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 01:39 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sebze yüklü kamyonun minibüsün üzerine devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı - Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle iki saat trafiğe kapalı kaldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda bir kamyonun minibüsün üzerine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda İstanbul yönüne giden Kenan Kara idaresindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyreden Mehmet Servet Avcıoğlu'nun kullandığı 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü minibüsün üzerine devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kamyonda mahsur kalan sürücü Kara, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Minibüste sıkışan Mehmet Servet Avcıoğlu ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Avcıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

- Yol ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü tamamen trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyondan dağılan lahanalar nedeniyle Ankara istikametinde de sol şeritte bir süre ulaşım sağlanamadı.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönündeki trafik akışı, Körfez gişelerden D-100 karayoluna verildi.

Yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmalarının ardından bölgede trafik normale döndü.

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin ettiBingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacakKılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans Anadolu Otoyolu itfaiye kamyon Kocaeli Körfez kurtarma minibüs Otoyol trafik trafik kazası ulaşım yaralı

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.