HABER

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:53 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde atık kağıt yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde atık kağıt yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası kesiminde Muharrem Güney'in kullandığı atık kağıt yüklü 74 BU 970 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı.

Tırın dorsesinden yükselen dumanları fark eden sürücü, emniyet şeridine geçerek aracını dorseden ayırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri, kepçeyle tırdaki kağıtları boşaltırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik daha sonra tek şeritten kontrollü olarak verildi. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır sürücüsünün, Sakarya'da yüklenen atık kağıtları, İstanbul Halkalı'daki atık işleme tesisine götürdüğü öğrenildi.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar varTürkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var
Ayvacık'ta 116 kaçak göçmen yakalandıAyvacık'ta 116 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dilovası TIR yangını

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

'Gezi Parkı' davasında duruşma tarihi belli oldu! İddianamede dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

'Gezi Parkı' iddianamesinde dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.