Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde atık kağıt yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası kesiminde Muharrem Güney'in kullandığı atık kağıt yüklü 74 BU 970 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı.

Tırın dorsesinden yükselen dumanları fark eden sürücü, emniyet şeridine geçerek aracını dorseden ayırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri, kepçeyle tırdaki kağıtları boşaltırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik daha sonra tek şeritten kontrollü olarak verildi. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır sürücüsünün, Sakarya'da yüklenen atık kağıtları, İstanbul Halkalı'daki atık işleme tesisine götürdüğü öğrenildi.

