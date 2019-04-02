HABER

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 01:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boya yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boya yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Alikahya kesiminde, Süleyman Başsız'ın kullandığı boya yüklü 42 BBG 55 plakalı tırın dorsesi, aracın balatalarının ısınması nedeniyle seyir halindeyken yanmaya başladı.

Tırın dorsesinden yükselen alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine geçerek aracını dorseden ayırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, tırda hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik daha sonra tek şeritten kontrollü olarak verildi. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Kadıköy'de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralıKadıköy'de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli TIR yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de kanlı hesaplaşma! Ortaklar birbirine girdi: Yaralılar var

Kadıköy'de kanlı hesaplaşma: Yaralılar var!

Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkanlarının gözaltına alındığı yönündeki haberleri yalanladı

İstanbul Valiliği'nden gözaltı açıklaması!

Muş Valiliği istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Oğlunu döven adamı kaçırıp etek giydirdi, mermi yutturdu

Önce etek giydirdiler, sonra mermi yutturdular! Akılalmaz olay

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.