Anadolu Otoyolunda tır yangını

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde Mustafa Basmacı idaresindeki 01 AAB 71 plakalı bulgur yüklü tırın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tırın kupa kısmında etkili oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Çalışma sırasında yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönü, tek şeritten ulaşıma açıldı.

Yolun dört şeridinin de ulaşıma açılması için tırın olay yerinden kaldırılması bekleniyor.

