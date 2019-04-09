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Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 00:51 | Son Güncelleme

Otoyolun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bedir A. idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan S. yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

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