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Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüsün çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı - Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi memleketleri Mardin'e gönderildi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan tır sürücüsü, tutuklandı.

Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan Süngün yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü ardından adliyeye çıkarılan Süngün, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sedat, İsmail ve Abbas Atız, Mehmet Karadağlı, Amşa Ataklı ve Hasan Erol, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarından alınarak cenaze araçları ve otobüsle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına götürüldü.

Cenazelerin buradan uçakla toprağa verilmek üzere Mardin'in Kızıltepe ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan S. yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpışmış, kazada minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı, Hasan Erol ve Amşa Ataklı hayatını kaybetmiş, sürücü Bedirhan Atız, Selma, Kazım, Miraç (11) ve Deniz Atız (8) ile Sevim Keskin yaralanmıştı.

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Düzce Kaza

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