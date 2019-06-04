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Anadolu Otoyolu'nda trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinde sürücülerin yoğun kullandığı Anadolu Otoyolu'nda denetlemelere katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklara sürücü seyahat karnesi verdi - Vali Ümit: - "Bayram tatilinde gerek sürücülerimizin dikkati, gerekse alınan tedbirlerin uygulanması, yani personelimizin gayretleri neticesinde Allah’a şükür şu ana kadar ölümlü kazamız yok"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bayram tatilinde sürücülerin yoğun olarak kullandığı Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde vatandaşların dikkati, alınan tedbirler ve personelin gayretleriyle şu ana kadar ölümlü kaza yaşanmadığını söyledi.

Vali Ümit, beraberinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Anadolu Otoyolu Bolu-Abant Kavşağı ve Bolu-Doğu kavşakları arasında yaptığı denetime katıldı.

Sürücülere emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve hız limiti konularında uyarılarda bulunan Ümit ve beraberindekiler, durdurulan araçlardaki yolculara çikolata ikram etti, çocuklara sürücü seyahat karnesi verdi.

Çocukların, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretleyebileceğini anlatan Ümit, karnelerin 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketi kullanılarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletilmesini istedi.

- "Hiç kaza olmaması için gayret etmeye devam ediyoruz"

Vali Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde ve Bakanlık planlaması doğrultusunda, tüm illerde ve ilçelerde valiler, emniyet müdürleri, kaymakamlar ve jandarma komutanları ile yetkili herkesin görevinin başında olduğunu belirtti.

Ümit, "Bayram tatilinde gerek sürücülerimizin dikkati, gerekse alınan tedbirlerin uygulanması, yani personelimizin gayretleri neticesinde Allah’a şükür şu ana kadar ölümlü kazamız yok." diye konuştu.

Hiç kaza olmaması için hep birlikte gayret ettiklerini vurgulayan Ümit, "Şu ana kadar 7 kazada 19 yaralımız var." dedi.

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Anadolu Otoyolu Bayram trafik tedbirleri Bolu Bolu Valisi Ahmet Ümit

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