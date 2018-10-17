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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

Bolu'da otoyolda makaslayan tırda sıkışan sürücü ağır yaralandı - Kaza nedeniyle trafik aksadı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu üzerinde makaslayan tırda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Cuma Karagün idaresindeki 41 YT 280 plakalı tır ile Mehmet Ünal'ın kullandığı 37 LC 251 plakalı tır, Asım Çavuşoğlu Viyadüğü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Karagün'ün kullandığı tır makasladı.

Makaslayan tırda sıkışan Karagün, Gerede Belediyesi İtfaiyesi Kaza Kırım ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Makaslayan tır nedeniyle otoyolun 2 şeridi kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2,5 saat tek şeritten sağlanan ve zaman zaman durdurulan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

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