HABER

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2'si çocuk 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 07:56 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2'si çocuk 13 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Halil Y. idaresindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem A. yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Kazada, araç sürücüleri ile 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Kaza sonucu yolun ulaşıma kapanması nedeniyle trafik akışı Abant Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Trafik akışı kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklamaBu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama
Rastgele ateş açtı! Düğünde maganda dehşetiRastgele ateş açtı! Düğünde maganda dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Muğla Valiliği'nden Ali Çetin'in darp edildiği iddialarına açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Tokat'ta düğünde maganda dehşeti!

Rastgele ateş açtı! Düğünde maganda dehşeti

Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlar

Gölcük depremi anma töreninde duygusal anlar

Silahla şaka yapan asker arkadaşını yaraladı

Askerin, arkadaşına yaptığı şaka feci sonuçlandı!

Serinlemek için baraja girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için baraja girmişti! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.