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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Otoyolun Bolu kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Tansu Soylu idaresindeki 34 BF 2767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücüyle otomobildeki Ayşe ve Ramazan Soylu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

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