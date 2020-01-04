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  4. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 00:05 | Son Güncelleme

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Mesut Halil Çetin idaresindeki 06 BKP 186 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Kuzören mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Bu sırada aynı yönde seyreden 34 BK 6816 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Hasan Çalışkan, kazayı fark edip yavaşlayınca arkasından gelen Eren Sayan'ın kullandığı 34 KE 0482 otomobil otobüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Sayan ile araçta bulunan İsmail Şarlat ve hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Çetin, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yarım saat trafiğe kapatılan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekipler araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Otobüsteki yolculardan Arzu Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda ilerlerken otobüs şoförünün öndeki kazayı görünce yavaşladığını belirterek, "Bu esnada sarsıldık ve yüksek bir gürültü geldi. İlk başta ne olduğunu anlayamadık ama inince kazayı gördük ve hemen sağlık ekiplerine haber verdik." dedi.

Otobüsteki yolcular, başka bir araca aktarılarak yolculuklarına devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadol Otoyolu Bolu Kaza

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