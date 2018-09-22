HABER

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgile göre, Vedat Yıldırım yönetimindeki 05 DH 597 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisi Ankara istikametinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olduğu belirtilen Suriye uyruklu Raslan Raslan idaresindeki 06 MK 633 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Raslan bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Raslan'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada, Raslan'ın yanı sıra kamyonet sürücüsü Vedat Yıldırım ile hafif ticari araçta bulunan 5 aylık bebek Nidar, Revan ve Ammar Hj Mohmed Khntarı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki bir şerit trafiğe kapatıldı. Yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

PARTNEREski aşkından kaçtı!Eski aşkından kaçtı!
İzmir'de 'Otomobilsiz Kent Günü'İzmir'de 'Otomobilsiz Kent Günü'
Emine Erdoğan Bezmialem Valide Sultan söyleşine katıldıEmine Erdoğan Bezmialem Valide Sultan söyleşine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Diğer Haberler
'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.