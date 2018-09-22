Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgile göre, Vedat Yıldırım yönetimindeki 05 DH 597 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisi Ankara istikametinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olduğu belirtilen Suriye uyruklu Raslan Raslan idaresindeki 06 MK 633 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Raslan bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Raslan'ı bulunduğu yerden çıkardı.
Kazada, Raslan'ın yanı sıra kamyonet sürücüsü Vedat Yıldırım ile hafif ticari araçta bulunan 5 aylık bebek Nidar, Revan ve Ammar Hj Mohmed Khntarı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki bir şerit trafiğe kapatıldı. Yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı
Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri
İngiliz prensinin zor anları! Müslüman kadınla selamlaşırken...
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi