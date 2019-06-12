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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:55 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Gül (67) idaresindeki 06 BR 5816 plakalı panelvan, otoyolun Küçükahmetler mevkisi Ankara istikametinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile Rukiye (39), Güler (65), Muhammet İhsan (9) ve Seniha Sümeyye Gül yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Bu arada, ambulansa bindirildiği sırada aracının kasko ve sigorta evrakını panelvandan almak isteyen yaralı sürücüyü, polis memurları, "Sen arabanı dert etme amca, sağlığına bak. Biz gerisini hallederiz." diyerek sakinleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce trafik kazası

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