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Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

Otoyolun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 15 Ekim'e kadar 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 15 Ekim'e kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Körfez ile Gümüşova kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasındaki bölümde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu İzmit-Adapazarı yönü tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Her gün akşam 21.00 ila sabah 06.00 saatlerinde yapılacak çalışma, 15 Ekim Salı günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde bu tarihe kadar saat 21.00'de trafiğe kapatılacak otoyol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Ayrıca çalışmalarda trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.

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Adapazarı Anadolu Otoyolu yenileme çalışması İzmit Doğu gişeler sakarya

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