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Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 00:47 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Düzce'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Ankara istikametinde seyreden yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmındaki yolcular sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüste sıkışan yolcuları çıkarmaya çalışıyor.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Kaza yolcu otobüsü

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