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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

Düzce kesiminde meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Gümüşova rampaları mevkisi Ankara istikametinde Yunus Yaman idaresindeki 67 TY 230, Mehmet İlbey yönetimindeki 41 GR 175 ve Hasan Hüseyin Erdoğan kontrolündeki 34 UUS 77 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Yaman ve Erdoğan'ın yanı sıra araçlarda bulunan Şerife Erdoğan, Sümeyye İlbey ve 8 aylık bebek Alya Gökçen Yaman araçlarda sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Sakarya ve Düzce belediyelerine ait itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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