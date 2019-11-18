HABER

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 21:26 | Son Güncelleme

Otoyolun Düzce kesiminde kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, kamyondan yola dökülen tuğlalar nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, Hamdi Çil idaresindeki 06 EV 0198 plakalı konteyner yüklü tır, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı 1. Viyadük mevkisinde Ali Uyar'ın kullandığı 55 FS 227 plakalı tuğla yüklü kamyonla daha sonra da Sercan Sağır idaresindeki 34 CBN 024 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü Çil, bulunduğu yerden polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan tır ile beton bariyerler arasında askıda kalan ve kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki iki kişi, bir süre kazanın şokunu atlatamadı.

Kamyondan yola saçılan tuğlalar nedeniyle bir müddet trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurduAnkara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu
KDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olduKDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'da soba faciası! Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.