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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde 10 otomobil, 1 tır ve 1 kamyonet çarpıştı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mehmet Yahya Sönmez, Gürsel Aktaş, Yaşar Güney ve Murat Yüksel, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyolda trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekipleri araçlardan akan yağların başka kazaya sebebiyet vermemesi için yolu temizlemeye çalışıyor.

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4 yaralı Anadolu Otoyolu Düzce zincirleme trafik kazası

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