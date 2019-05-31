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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Otoyolun Düzce kesiminde, tanker, yolcu otobüsü ve bir otomobilin karıştığı kazada 4'ü Gürcistan uyruklu 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kurtan idaresindeki 06 EA 4483 plakalı tanker, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde ters döndü.

Yol ortasında kalan tankere önce Jemal Khalvashi'nin kullandığı XY 441 YX plakalı yolcu otobüsü, daha sonra da Osman Yusuf Özfuruncu yönetimindeki 17 ET 989 plakalı otomobil çarptı.

Kazada tanker sürücüsü Mehmet Kurtan ile otobüste yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kurtan Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğer yaralılar olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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