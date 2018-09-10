Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Dağı mevkisinde, Sedat Budak yönetimindeki 16 JJ 243 plakalı otomobil, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 KD 6412 plakalı otomobil ve yabancı plakalı cip çarpıştı.
Kazada Revza, Semra, Hiranur ve Sedat Budak ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan Sedat Budak, olay yerine gelen Düzce ve Bolu itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Yaralılar Düzce Atatürk ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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