Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 9 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Hendek gişeleri mevkisinde M.E. idaresindeki 34 ACN 238 plakalı motosiklet ile H.Ç. yönetimindeki 07 BLS 43 plakalı motosiklet kaza yaptı.
Kazayı gören sürücülerinin yavaşlaması üzerine 46 NK 157 plakalı tır, önündeki 6 otomobile çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücülerinin yanı sıra E.Ç, B.K, S.K, O.K, M.V ve V.V. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, haber alarak bölgeye gelen kazazedelerin yakınları üzüntü yaşarken bazı vatandaşlar da motosikletten yol kenarına savrulan parçaları topladı.
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