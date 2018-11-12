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Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri hizmete açıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen yol yapım çalışmaları tamamlanarak otoyol gişeleri devreye girdi.

Gişelerde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişelerinde çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Düzce'nin direkt Anadolu Otoyolu bağlantısında çalışmaların bittiğini anlatan Dağlı, "Özellikle şehirler arası taşımacılık ve organize sanayi bölgelerinin ulaşımını rahatlatacak olan Düzce gişeleri, 12 Kasım depreminin yıl dönümünde vatandaşların hizmetine sunuldu. Burası, bizim yaklaşık 1,5 yıldır beklediğimiz çalışmanın sonucudur. Dün gece itibarıyla burada trafik işlemeye başladı, OSB'lerimiz rahat etti. Bu çok önemli bir kazanım oldu Düzce için. Ufak tefek eksikler olabilir, bunlar zamanla tamamlanacaktır. Önümüzdeki süreçte de Gölyaka gişeleri de tadilatı tamamlanarak hizmete açılacak." diye konuştu.

Dağlı, konuşmasının ardından çalışanlara kolaylıklar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce

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