Anadolu peynirleri Kars'ta tanıtıldı

Susuz Belediyesi olarak bu işin paydaşı olduklarını aktaran Yantemur, "Cilavuz Köy Enstitüsünü anmak, yeni kuşaklara tanıtmak, Kars peynirini ve üreticisini tanıtmak için böyle bir çalışma yaptık. İnşallah bundan sonra da bu işin bir paydaşı olarak devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliklerin önceden Boğatepe köyünde yapıldığını ve bu yıl kendilerinin de yer aldıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, Kars kaşarı ve gravyer peyniri, çamur peynir, Ezine beyaz peyniri, Erzincan tulum peyniri, Kafkas peyniri, Erzurum civil peyniri, Divle obruk peynir ve çeçil peyniri gibi 47 peynirin tadına bakma fırsatı buldu.

Susuz ilçesinde düzenlenen ve Boğatepe köyü ve Susuz ilçesinin imece usulü kahvaltısıyla başlayan etkinlikte, "Anadolu Peynirleri Kars Buluşması"nda coğrafi işaretli Kars kaşarı ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden getirilen geleneksel peynirler için tadım atölyeleri oluşturuldu.

Kars'ta, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile Susuz Cilavuz Köy Enstitüsü tarafından düzenlenen "Anadolu Peynirleri Kars Buluşması 2019" etkinliğinde 32 ilden 47 peynir sergilendi.

Yantemur, etkinliğe çok sayıda ilden katılım olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Karaman, Elazığ, İzmir ve Erzincan gibi bir çok ilden peynirciler geldi. Burada, Anadolu peynirleri sergileniyor. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi ve peynirleri tatma fırsatı yakaladı. Türkiye'de tüm peynirleri burada buluşturmaya çalıştık ve çok güzel oldu, halkımız çok beğendi. Amacımız burada kadın kooperatifi kurup ürettiklerimizi pazarlayabilmek. Burası bunun bir adımı olacak."

- "Bu çalışmalar umuyorum ihracatla dünyaya açılarak devam edecektir"

Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, etkinliğin Susuz ilçesinde ilk defa yapıldığını ama Anadolu peynirlerinin 5. buluşması olduğunu söyledi.

Türkiye'den bir çok peynirin Kars'ta buluştuğunu anlatan Koçulu, "47 çeşit peynir 32 ilden geldi. Bu peynircilerin burada buluşması birbirleriyle deneyim ve bilgilerini paylaşması ve kaynaşması güzel. Burada satın almacıların ve tüccarların olması bizim Anadolu peynirlerinin ülke çapında artık tanınır, bilinir ve kabul edilir ürünler olduğunu göstermeye başlamıştır. Bu çalışmalar umuyorum ihracatla dünyaya açılarak devam edecektir." diye konuştu.