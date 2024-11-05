Anadolu ritüelleri ve bilim kurguyu harmanlayan yerli oyun Nazar yayımlandı!

Aynı zamanda Nazar, Eray Dinç'in kurucu ortağı olduğu ve Apple'ın Cumhuriyet'in 100. Yılında en iyi 3 uygulama şirketinden biri olarak seçtiği Recontact Games ile PC oyunlarına odaklandığı yeni İnteraktif stüdyosuyla ortak yapım olarak karşımıza çıkacak.

Kendi öğrencileriyle oluşturduğu bir takım

Dr. Eray Dinç kurucu bölüm başkanı olduğu İstanbul Beykent Üniversitesi ve Dijital oyun tasarımı dersini açmış olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesindeki öğrencileriyle kurduğu bir takım ile üretim aşamasını onları dahil ederek, onları daha mezun olmadan gerçek bir projede çalışma tecrübesi ve deneyimi kazandırıyor. Başrol oyuncuları dahil tamamı Eray Dinç'in öğrencisi. Nazar'ı canlandıran Beykent Üniversitesi öğrencisi Alperen Ölmez ilk kez kamera karşısına geçiyor. Nazar'ı sesiyle hayat veren ise Kaan Vural.

Oyunun tüm çekim süreci sadece Kapadokya ve İstanbul stüdyoları olmak üzere bir iPhone ile Eray Dinç'in kamerayı kullanmasıyla tamamlandı. Seslendirme kadrosunda ise profesyonel isimler yer almakta.

4 Kasım 2024 tarihinde çıkacak Nazar'ı şimdi Steam mağazasında istek listenize ekleyebilirsiniz.

Uluslararası ödüllü FMV oyun tasarımcısı Dr. Eray Dinç, Türkiye’nin en mistik şehri olan Kapadokya’da anadolunun kadim kültürlerini, batıl inançlarını, kötü geleceği engelleme ve tedbir alma ritüellerini, kahve fallarını, muskaları, astral seyahatleri bilim-kurguyla harmanlayıp Türk gölge oyunu sanatı geleneklerinden ilham alarak, 2 boyutlu platform türünü interaktif sinema ile birleştirerek karşınıza çıkartıyor.

Dünyaca ünlü oyun bestecisi Inon Zur'un müziklerini hazırladığı bu oyunda, devrimsel oyun mekaniği ise geleceği görme kabiliyetleriniz.

Devrimsel oyun mekaniği: Geleceği görmek!

Bu oyunun mekanikleri başka hiçbir oyuna benzemiyor! Tamamı gerçek video kayıtlarından oluşan bu oyunda ana karakter Nazar’ı 2 boyutlu ortamda hareket ettirmek için geleceği görme yeteneklerinize ihtiyacınız var. Özenle hazırlanmış ve tamamen bu oyun için tasarlanmış bulmacalarla zamana karşı mücadele ederken, astral seyahat sırasında parapsikolojik yeteneklerinizin ne kadar saniye boyunca geleceği görebileceği ise bilimsel yöntemlerle harmanlanıyor.

Zener kartları ile parapsikoloji simülasyonu

Nazar’ın geleceği görme yeteneklerini kullanmak için Zener kartlarını birlikte tahmin et. Carl Zener’in 1930’larda parapsikolojik yetenekleri bilimsel olarak ölçmek için yarattığı Zener kartları, aynı zamanda sizin de parapsikolojik yetenekleri ölçecek ve geleceği görme konusunda ne kadar yetenekliyseniz kaderiniz de o kadar görülebilir olacak. Çünkü bu oyunda (duyular dışı algılama) Extrasensory Perception maceranın en önemli anahtarı.

Nazar ile şeytani örgütü durdur!

Geleceği görme yeteneklerini gençken falcı olarak kullanan Nazar, daha sonra Anadolu'nun kadim oluşumlarından Misal İnisinasyonuna dahil olur. Burada ona el veren hocası Mergen onu eğitir ve inisiyatör yapar. Fakat geleceği görme yeteneklerini tüm dünyada kötü amaçlar için kullanan Fatum tarikatını geleneksel metodlarla durduramayacağını anlayınca bilimsel yöntemler kullanan yeni bir takım oluşturur. Nazar artık yetenekleri ve kuantum suikasti ile kullandığı özel teknolojilerle geleceği görmemesi gerekenlerin yeteneklerini elinden alır.

Fatum tarikatının liderlerinin Kapadokya'da toplandığı haberini alan üstat Mergen, bu şeytani oluşumu durdurmak için eski öğrencisi Nazar'ı çağırmaktan başka çaresi yoktur. Nazar, Kapadokya'ya geldiğinde Misal inisinasyonu yetenekli falcı Tela’yı Nazar’a asistan olarak atar.

Nazar, ilk başlarda batıl inançlar ile bilimsel yöntemler arasında sıkışmış hissetse de asıl geçmişinde yaşadığı pişmanlıklar astral seyahatlerinde kara basana karşı savunmasız bırakıyordur. Xenon navigasyonu ile rüyalarında haraket kabiliyeti kazanan Nazar hem kendi geçmişiyle mücadele edecek hem de Fatum tarikatının planlarını durdurmak için geleceğin daha da karanlık derinliklerini görmek zorunda kalacaktır.

Anadolu ritüelleri ile Kapadokya'nın mistik derinliklerine yolculuk!

Anadoluda el veren üstatlar, İnisiyatörler, inisinasyonlar, semazenler, kadim bilgiler, mistik güçler, bilimsel yöntemler. Doğu ve batının harmanı Kapadokya’nın muazzam coğrafyasında, peri bacalarında ve gizemli yer altı şehri Derinkuyu’da sinematik bir şölen, nefes kesen bir hikaye ve oyun mekaniği ile dahice harmanlanmış bir anlatı. Nazar’ın ilk macerasıyla kaderlerinizi birleştirin.