‘Anadolu Rock’ Desenleri Paris Moda Haftası’nda

Dünyaca ünlü markalar arasına giren, ünlüleri giydiren Türk tasarımcıların sayıları her geçen yıl artıyor. Son yıllarda buna genç tasarımcı Bünyamin Aydın’ın “Les Benjamins” markası da eklendi. Bünyamin Aydın 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu tanıtmak için, Paris Moda haftasına bu yıl gelen tek Türk markası oldu. Koleksyonun adı ise “Wild Wild East” yani “Vahşi Doğu”. Nemrut Dağları'ndan Anadolu kilimlerine kadar pek çok desen, yine Anadolu ezgileri eşliğinde geçiyor önünüzden... Paris Moda Haftası defilesinde podyumda şarkıcı Can Bonomo mankenlik yaptı, izleyiciler arasında Mustafa Sandal ve pek çok ünlü vardı. Dünyadan Jay-Z gibi ünlü isimler de onun tasarladığı kıyafetleri giyiyor. Kuliste de hayranları etrafını çevreliyor. Ama Bünyamin Aydın son derece mütevazi bir şekilde, "Ünlü isimler önemli değil. Bence en önemli ünlü büyük bir dinamizm taşıyan Türk gençleri" diyor. Bünyamin Aydın, koleksiyonunda yer alan Anadolu renklerini, desenlerini, dev tasarımcılara ev sahipliği yapan Palais de Tokyo’nun salonunda yere serdiği Anadolu kilimleri üzerinde sergiledi. Bünyamin Aydın ile Palais de Tokyo defilesinin kulisinde konuştuk:

VOA Türkçe: Defilenizin adı "Wild Wild East", yani "Vahşi Doğu" Neden? Bünyamin Aydın: “Doğu’nun vizyonu zihin açıcı ve Batı fenomenine bir köprü oluşturuyor. Ben Almanya'da doğum, rock müzik dinliyordum. Almanya’da Türk olunca, Türk müziğini de merak ediyorsunuz. Cem Karaca, Barış Manço, 3 Hürel'ler, bütün Anadolu rock'ını 14- 15 yaşında keşfettiğimde inanılmaz bir dünya buldum. Hem Anadolu melodisi, hem Led Zeplin’in dünyası birlikteydi. Aslında ben kendimi de öyle tanımlıyorum. İşte bu benim tasarılarıma da yansıyor. Anadolu’nun görselleri var. Nemrut dağları gibi... Efes gibi... Baskılarda özellikle Anadolu halı desenleri var, benim DNA'm olan halı desenleri... Ve özellikle deri ve süette at figürleri var. At bir Anadolu desenidir benim için. En büyük esin kaynağım Anadolu Rock. İşte bütün bu desenler nedeniyle sergimin adı Vahşi Doğu. Tek bir yere ait değil. Hepsinin bir harmanı aslında. Benim gibi... VOA Türkçe: Epey renkli bir davetli kitlesi var. Neden katılan ünlülerin isimlerini saymıyorsunuz?